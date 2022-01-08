«Путин уделал нас, как лохов на батуте» – экс-представитель НАТО в РФ

Президент США Джо Байден уже «слил» Украину Москве и пошёл на беспрецедентное число уступок российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом в эфире YouTube-канала «SobiNews» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я не понимал, почему украинцы в самой массе были против Трампа, за Байдена, как в Америке, как в Европе, как и везде. Если всех остальных я понимал, то украинцев я не понимал.

Я всегда задавал вопрос: «ребята, при ком у вас началась война, при ком у вас аннексировали Крым, при ком у вас столько убило ваших лучших из лучших?». Это при Байдене, он отвечал за Украину.

«Чей сын орудовал в Украине с коррупцией и получал деньги от Батуриной?». Его сын.

И аргумент был один и тот же – «да, но он (Трамп, – ред.) дурак». «А вот Байден пообещал, Байден сказал». Он же вам всё время обещал. Ну, итог года – чего?

Он пришёл к власти и сразу же «слил» Украину, начал встречаться с Путиным. «Да, но он его назвал убийцей, он сказал, что будут санкции, да, он пообещал, что не будет с ним чванькаться, как Трамп, он пообещал, что долго Путин не удержится у власти».

А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: «в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке».

Человек, который отвечает за безопасность Америки, он не Америке должен дать гарантии о безопасности, а России!

То есть Украина – никакого оружия, урезается, цены на нефть, «Северный поток» и так далее. И, конечно, никакого посла нет в Украине, не назван», – сокрушается Табах.