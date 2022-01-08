«Путин уделал нас, как лохов на батуте» – экс-представитель НАТО в РФ
Президент США Джо Байден уже «слил» Украину Москве и пошёл на беспрецедентное число уступок российскому лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире YouTube-канала «SobiNews» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не понимал, почему украинцы в самой массе были против Трампа, за Байдена, как в Америке, как в Европе, как и везде. Если всех остальных я понимал, то украинцев я не понимал.
Я всегда задавал вопрос: «ребята, при ком у вас началась война, при ком у вас аннексировали Крым, при ком у вас столько убило ваших лучших из лучших?». Это при Байдене, он отвечал за Украину.
«Чей сын орудовал в Украине с коррупцией и получал деньги от Батуриной?». Его сын.
И аргумент был один и тот же – «да, но он (Трамп, – ред.) дурак». «А вот Байден пообещал, Байден сказал». Он же вам всё время обещал. Ну, итог года – чего?
Он пришёл к власти и сразу же «слил» Украину, начал встречаться с Путиным. «Да, но он его назвал убийцей, он сказал, что будут санкции, да, он пообещал, что не будет с ним чванькаться, как Трамп, он пообещал, что долго Путин не удержится у власти».
А теперь наш советник по национальной безопасности господин Салливан выходит и говорит: «в первую очередь нам надо дать гарантии России о безопасности, не Америке».
Человек, который отвечает за безопасность Америки, он не Америке должен дать гарантии о безопасности, а России!
То есть Украина – никакого оружия, урезается, цены на нефть, «Северный поток» и так далее. И, конечно, никакого посла нет в Украине, не назван», – сокрушается Табах.
Он считает самым тревожным для Киева сигналом снятие санкций с «Северного потока-2».
«Что сделал Байден в первую очередь – снял санкции с «Северного потока», – напомнил американец. – Они говорят – да, но он ещё не сертифицирован. Да плюньте, что он ещё не сертифицирован, как только он начнёт функционировать – всё. И Германия за это будет, и Германия никогда не будет голосовать за Украину в НАТО».
Также он посетовал, что Джо Байден «запретил добычу нефти и газа в Америке».
«Мы были самым большим экспортом. А сейчас даже наши неприкосновенные запасы надо вскрыть, потому что нет нефти. Конечно же, на Путина опять полился этот золотой дождь, он опять стал вставать с колен. Он видит эту слабую, беззубую, импотентную власть в Америке, которая сразу ему говорит – «никаких военных действий, никакого летального оружия, Германия тоже не должна давать», и не даёт. И посла нет. И мы никогда не пошлём свои войска, он это постоянно говорит, защищать Украину. Он получил всё, он уделал всех, как лохов на батуте, нашими же руками», – обескуражен Табах.
Спасибо!
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