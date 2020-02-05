«Страна разваливается, а мы говорим о запрете русского контента» – эксперт

05.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока на Украине правит бал агрессивное меньшинство, никто и никогда ничего в Украину инвестировать не будет.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил председатель общественного совета при министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», донецкий переселенец Геннадий Борисичев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы обсуждалась история с двумя националистками, которые высадились на трассе Киев-Луцк в знак протеста против того, что водитель автобуса отказался выключать российский сериал. Событие имело широкий резонанс – от увольнения шофёра до требований полного запрета русскоязычного контента или введения на него акциза.

«В чём абсурд ситуации: сидят трое здоровых мужчин, телезрители нас смотрят, операторы, редактора вашей передачи. Что мы обсуждаем: две женщины на эмоциях предъявили водителю необоснованные требования и теперь в медиапространстве в Украине говорится о том – а давайте-ка мы запретим русский контент.

Извините, конечно, страна разваливается, у нас на Закарпатье проблемы с Венгрией и с Румынией, на Донбассе война, а мы говорим о русскоязычном контенте. А что тогда говорить о русскоязычных солдатах, которые защищают Украину?» – заявил Борисичев.

Далее в студии показали сюжет, где директор компании-перевозчика пыталась оправдаться по поводу произошедшего.

«Мы поражены таким поступком водителя, непонятно, почему он так себя вёл. Откуда появился русскоязычный фильм в автобусе, нам так же непонятно, потому что наша компания обеспечивает каждый автобус флешками с украинским аудио и видео материалом… Они отстранены от своих обязательств и на данный момент готовится приказ на увольнение», – рассказала директор фирмы Оксана Гриб.

«Я понимаю девушку, у которой погиб парень (одна из националисток ехала с похорон – ред.), это трагедия, но я также прошу не опускаться до уровня папуасов, Зимбабве какого-то, где мы будем бегать с палками и сбивать бананы с пальм», – прокомментировал переселенец.

«Посмотрите, что делает представитель компании перевозчика: их так зашугали и в медийном пространстве, и так называемые националисты, которые часто на этом деньги зарабатывают и не имеют ничего с националистами общего, что она говорит, что у нас есть флешки с украинским контентом, мы вообще не понимаем, как это произошло и так далее. Вы посмотрите на эту девушку, вы верите хотя бы одному её слову?

Я не верю, потому что люди перепуганы. И до тех пор, пока в XXI веке малочисленная группа людей будет бегать с дубинками, с бубнами за людьми условно неугодными, в эту страну ни инвестиций, ни чего-то хорошего не придёт», – добавил Борисичев.