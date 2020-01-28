Водитель высадил украинских нацисток, требовавших выключить «российский контент»

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Водитель автобуса на маршруте Луцк-Киев высадил на трассе двух националисток, требовавших выключить трансляцию российского сериала.

Об этом в своем блоге заявила одна из пассажирок, так называемая волонтер АТО Ярина Черногуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Националистка также пожаловалась, что ее требование не поддержал больше никто из пассажиров.

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«Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался.

Мы начали настаивать дальше, водитель потребовал, чтобы мы узнали мнение большинства автобуса. Я вернулась и объяснила все то же людям, принципиально ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить.

На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, что ей безразлично, на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали.

Напоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться по неоккупированным дорогам Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами…

Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше смотреть в покое российское кино», – переживает Черногуз.

Нацистки успели сфотографировать водителя, который теперь наверняка подвергнется травле

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Волынский областной совет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Также депутат Волынского областного совета Юрий Полищук от облгосадминистрации провести разъяснительную работу с перевозчиками и заставить их отказаться от трансляции российской музыки в салонах автобусов.