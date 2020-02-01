01.02.2020, Киев, Тарас Стрельцов
 
Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Украинское быдло» предпочитает российский контент» – львовское ТВ


Две националистки, которые высадились на трассе в знак протеста против того, что водитель автобуса отказался выключать российский сериал в салоне, ехали с похорон «побратима», погибшего «за право быдла быть быдлом».

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я будто бы до сих пор еду в той маршрутке Киев-Луцк. Глупая ночь, две девушки, которые не вылезают с передовой, российская музыка, российские фильмы, всякое российское, ненормальный водитель и целая маршрутка нашего украинского родного быдла…

Меня всегда интересовали те люди, которые в то время ехали в маршрутке. Я понимаю всю конфликтность ситуации: две девушки возвращается с похорон того, кто погиб за право быдла быть быдлом, я понимаю накал нервов, я понимаю психи, я понимаю внутреннее состояние всех, кого это цепляет, я только не понимаю пассажирский состав этой маршрутки», – заявил Дроздов.

«Неужели в этой маршрутке, которая ехала в глупую ночь, наблюдала претензию двух девушек к российским фильмам и музыке в салоне, неужели на целую маршрутку не нашлось ни одного человека, который бы просто, даже не их идеологических соображений, а с чисто естественных, логичных, не встал и не сказал чего-нибудь в защиту этих девчат? Им дали просто фыркнуть и выйти в глупую ночь тогда, когда вся маршрутка ещё и стояла на защите этого дебильного водителя», – возмутился журналист.

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