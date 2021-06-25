Украинские нацисты забросали собственными экскрементами иконы на крестном ходе Московского Патриархата

25.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Нежине Черниговской области украинские нацисты попытались сорвать крестный ход в день памяти святителя Иоанна Тобольского, который проводили верующие УПЦ Московского Патриархата.

Пресс-служба епархии сообщила, что штурмовики нападали на участников хода, выкрикивали националистические лозунги и оскорбляли верующих, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На участников нападения верующие написали заявления в полицию и планируют обратиться в международные инстанции, которые мониторят состояние прав и свобод на Украине.

«В частности собраны и задокументированы доказательства избиения указанными криминальными элементами священников и женщин, участвовавших в Крестном ходе. Одним из радикалов был украден священнический крест священнослужителя Нежинской епархии, также был сломан хоругвь с изображением Спасителя. Вместе с тем, было зафиксировано, что многие участники радикального шабаша имели ярко выраженные признаки психических расстройств. При появлении чудотворных икон они стали выкрикивать непонятные звуки. Один из них, символизируя собой Люцифера, с отрубленным копытом животного нападал на священнослужителей и священные предметы. Еще один представитель этой группы лиц, назвавшись ветераном, стал собственными нечистотами бросать в иконы», – сообщили в епархии.

Интересно, что на снимках у националистов, помимо бандеровских флагов, видна и символика США.