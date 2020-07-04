Стратег Зеленского: Путин обменяет свою отставку на возврат «подарков русского народа»

04.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на итоги прошедшего в РФ референдума по изменениям в Конституцию, позволяющего президенту Владимиру Путину вновь выдвигать свою кандидатуру, не факт, что он воспользуется этой возможностью.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели» пишет заведующий отделом подчиненного президенту Украины Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможность Путина править до 2036 года, если следующие выборы пройдут в 2024 году, не означает, что он гарантированно воспользуется этим правом», – считает Ижак.

Он не исключает, что в России идут закрытые обсуждения кандидатуры преемника нынешнего президента.

«Но мы не знаем, с какого момента они идут в РФ, и насколько напряжен этот процесс. Пресс-секретарь Кремля Песков передал неопределенность политического будущего характерным бюрократическим языком: решение Путина об участии в следующих выборах будет зависеть от состояния мировой экономики, последствий эпидемии коронавируса и развития региональных конфликтов», – отмечается в публикации.

Завотделом НИСИ предполагает, что Путина для ухода «нужен «геополитический момент», когда Россия снова будет на подъеме».

«Возможно, это одна из форм шантажа в отношении мировых лидеров: если хотите, чтобы Путин ушел, снимите с России санкции и отдайте ему, как он сказал, «подарки русского народа», которые «утащили» бывшие союзные республики. Возможно, речь идет о собственных представлениях Путина о его исторической роли».

Очевидно сейчас то, что Путин получил, что хотел, когда затевал конституционную реформу. Теперь сколько бы у него ни оставалось времени на реализацию своих планов, внутренние политические преграды устранены», – резюмирует Ижак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский эксперт заявил, что новая Конституция дает возможность гражданам РФ без страха отпустить Путина.

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