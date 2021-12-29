Стрелков: Медведчук вызывает у меня откровеннейшее омерзение

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Новости Украины

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков подверг резкой критике украинского политика Виктора Медведчука, заявив, что ставка Москвы на его партию была ошибкой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Москва произвела действительно необходимые действия (хотя бы заранее), которые напрашивались (хотя бы в качестве запасного варианта), но этого не делалось… Не было создано ни правительство Украины в изгнании, ни правительство Новороссии в изгнании. Не было создано партизанских штабов, вообще никаких структур, которые сейчас можно было использовать против Украины для подрыва ее внутриполитической стабильности. Этого просто нет. Ставка делалась на этого подонка Медведчука, который вызывает у меня откровеннейшее омерзение. Сейчас еще там еще какие-то совершенно убогие личности предполагаются… Честно говоря, будь моя воля, я бы их всех вместе с Аваковым и прочей компанией утопил бы. Хотя Авакова бы еще на допрос оставил», – сказал Стрелков в эфире канала «Рой ТВ».

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Он напомнил обнародованную СБУ прослушку телефонных переговоров Медведчука в 2014 году.

«Там достаточно послушать те же самые переговоры с Бородаем, Сурковым. Там просто все ясно – просто жулик. Зарабатывавший деньги, несмотря на то, что в его стране идет гражданская война. Самая поганая категория, которая бывает на гражданских войнах, – посредник, который торгуется с обеими сторонами и пытается нажить капитал», – сказал Стрелков.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявлял в эфире телеканала «Россия 1», что на поставках российского топлива на Украину зарабатывает человек, к которому «прислушиваются в России».

«Мы продаем это топливо через определенные фирмы, определенных людей (дальше я комментировать не буду). Это одна из причин, почему мы продаем вообще», – объяснял ситуацию депутат Госдумы Константин Затулин.

Один из вожаков УНА-УНСО Николай Карпюк, освобожденный из российской тюрьмы по обмену, рассказал о странной дружбе с одним из лидеров «Оппоплатформы «За життя» Вадимом Рабиновичем, который вместе с Медведчуком посещал украинского националиста в местах заключения в РФ.

По спискам «Оппоплатформы» в Верховную Раду прошел экс-боевик АТО Илья Кива, который называл русских варварами и хвалился тем, что учит своего ребенка считать русских врагами.