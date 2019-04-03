Суд обязал Нацполицию расследовать разжигание ненависти к Донбассу со стороны Корчинского

03.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевский суд дал ход жалобе на высказывания главы праворадикальной организации «Братство» Дмитрия Корчинского о «сортах» жителей Донбасса.

Об этом сообщает сайт подавшей заявление правозащитной организации «Успешный дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«1 апреля Голосеевский районный суд г.Киева по жалобе правозащитной платформы «Успішна варта» («Успешный дозор» – ред.) обязал ответственных лиц управления Национальной полиции в Голосеевском районе города Киева внести в ЕРДР ведомости о совершении преступления со стороны лидера праворадикальной группировки «Братство» Дмитрия Корчинского», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Корчинский в эфире «Магнолия-ТВ» назвал жителей Донбасса, не съехавших из ЛДНР на Украину, «предателями», «коллаборантами» и поданными «другого сорта», на что и отреагировали правозащитники.

«Руководствуясь статьями 214, 60 УПК Украины, правозащитники «Успішна варта» обратились в полицию с просьбой внести сведения о совершении Дмитрием Корчинским уголовного правонарушения по статье 161 Уголовного кодекса Украины в Единый реестр досудебных расследований и передать материалы для проведения досудебного расследования.

Согласно требованиям ч. 1, ст. 214 УПК Украины, представители правоохранительных органов обязаны были в течение 24 часов внести в ЕРДР информацию о правонарушении, которая была изложена в заявлении правозащитников «Успішна варта». Однако они этого не сделали», –

Тем не менее, как отмечают юристы «Успешного дозора», после принятого судом определения «сотрудники Нацполиции в обязательном порядке должны внести данные о правонарушении в ЕРДР и начать досудебное расследование».