Судьба курортного сезона в Крыму решится в ближайшие дни

30.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Если на майские праздники в Крыму не будет скачка количества инфицированных COVID-19, а число выздоровевших будет увеличиваться, то курортный сезон в республике состоится.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, будущее сезона будет понятно в период 15-20 мая. Пока что все гостиницы в Крыму закрыты до 1 июня.

«Мы понимаем, что, если майские праздники мы сейчас пройдем ровно, спокойно, нормально, с небольшим приростом, который точно так же компенсируется количеством выздоровевших, то у нас появляются шансы на лето.

Если же это будет не так, то мы поймем проблему, естественно, будем разговаривать с Роспотребнадзором, 15-20 мая мы поймем, что у нас ситуация изменяется, не дай Бог, не в лучшую сторону, и тогда последствия могут быть еще более тяжелыми», – заявил Волченко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок в Крым до снятия ограничений и отмены режима повышенной готовности. Также он издал указ, согласно которому все иностранцы, а также жители других регионов Российской Федерации, приезжающие в Крым, будут на две недели отправлены в обсерваторы, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции в республике.