Аксенов призвал отказаться от отдыха в Крыму

20.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Россиянам нужно отказаться от поездок в Крым до снятия ограничений и отмены режима повышенной готовности, введенного из-за эпидемии коронавируса нового штамма.

Об этом в своем блоге заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Аксенова, на полуострове закрыты все базы отдыха, санатории и пансионаты, поэтому делать в республике приезжим нечего.

«В Крыму, как и в других регионах, Российской Федерации, действует режим повышенной готовности. Этот режим предполагает ряд ограничительных мер. При этом, конечно, осуществляются сегодня меры контроля – административный контроль, муниципальной властью, органами МВД, медицинскими организациями, Роспотребнадзором. Работают сегодня только системообразующие предприятия.

При этом предприятия сферы услуг, общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако, другого выхода на сегодняшний день нет, вы понимаете. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории, все места отдыха закрыты…

Уверен, что после снятия ограничительных мер, мы вас будем с радостью ждать в гости», – заявил Аксенов.

По состоянию на сегодняшний день в Крыму официально подтверждены 45 случаев инфицирования COVID-19. Из них 22 человека уже выписаны из больниц. В Севастополе подтверждены 18 случаев заражения. Пять человек выздоровели и были выписаны из больниц.