Так и не сумев восстановиться, украинская промышленность снова обваливается

30.10.2021 13:12 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинское промышленное производство так и не смогло выйти на докризисные показатели 2019 года, а восстановительный толчок первой половины года полностью себя исчерпал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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«Так и не сумев полноценно восстановиться после предыдущего обвала, украинская промышленность в сентябре снова пошла на спад: объем производства оказался на 0,7% меньше в сравнении с сентябрем 2020 года и на 4,1% в сравнении сентябрем 2019 года. Еще хуже ситуация в обрабатывающей промышленности (–1,1% и –5,7% соответственно). В общей сложности по итогам трех кварталов отставание, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, составляет уже 7,1%, а производство было даже меньше, чем 4 года назад — в январе-сентябре 2017 года», – отмечается в публикации.

Поскольку так и не завершенное восстановление в сентябре сменилось очередным спадом, издание предлагает его считать на этом исчерпанным.

«Даже металлургия, до июля являвшаяся одним из ключевых драйверов роста благодаря беспрецедентно благоприятной конъюнктуре на мировых рынках, в сентябре не смогла превысить показателей аналогичного месяца кризисного 2020 года. В машиностроении объем производимой продукции по итогам трех кварталов 2021 года остается почти на 13% меньше, чем в тот же период докризисного 2019 года. А восстановительный толчок первой половины года полностью исчерпал себя. Продолжается спад в пищевой промышленности, несмотря на то, что ей и сейчас все еще далеко не только до уровня 2020-го, но и 2019-го», – резюмирует журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперт рассказ , что Украина становится сырьевой колонией Китая.

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