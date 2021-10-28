Джанигров: «Украина становится сырьевой колонией Китая»

28.10.2021 15:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское государство после развала Советского Союза так и не сумело встроиться в глобальный рынок труда, поэтому более крупные экономики сделали из «незалежной» сырьевую колонию .

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает «ПолитНавигатор».

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«Украина выпала из советского социалистического разделения труда, его можно критиковать, но оно было, у Украины была своя функция, как у территории в рамках Советского Союза. Украина выпала, но никуда не встроилась», – отметил эксперт.

«В 1997 году украинцы открывали технопарк в Китае, это было ещё недавно. Украина имела два технопарка, один точно, а второй открывали, но все уже забыли об этом. Мы получаем из Китая в основном продукцию технологической переработки. У нас с Китаем фактически неоколониальный тип торгово-экономических отношений, от нас большая часть сырья, а оттуда продукция», – сказал Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина берёт на себя такие обязательства перед МВФ, которые разрушают ее экономику .

Кроме того, в Киеве отметили, что Украина президента Владимира Зеленского – это практически не пригодная для проживания и экономически отсталая страна .