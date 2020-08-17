17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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Такого маленького рейтинга у Зеленского еще никогда не было – грядёт зачистка неугодных СМИ


Действующая власть в Киеве пытается зачистить ТВ-каналы от малейшей критики в адрес Владимира Зеленского, именно в ней президентское окружение видит причину катастрофического падения рейтингов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешний президент, как и предыдущий, считает себя большим экспертом в сфере медиаполитики. Они считают, что то, как подаётся действия президента на телеканалах, – это причина падения рейтинга, поэтому они хотят зачистить медиаполе.

В этом активную роль играют люди, которые собрались вокруг Зеленского. Чаще всего, эти люди малоопытные в государственном управлении. Поэтому они реагируют на какие-то банальные вещи – к примеру, смотрят на телеканал, там выступает Погребинский и говорит, что президент действует не эффективно и начинает доказывать свою позицию. Они думают: «Какого чёрта, кто такой этот Погребинский, чтобы говорить такое о президенте?!».

Для окружения президента понятно, что, если не будет Погребинского и подобных людей то, тогда рейтинг падать не будет. Вы видели новые опросы «Центра Разумкова»? Таких маленьких рейтингов у президента и его партии ещё не было и этот процесс не остановить», – отметил он.


Напомним, ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что презентованный на Украине законопроект о борьбе с дезинформацией, предполагающий наказания от штрафов до 7 лет тюрьмы неугодным журналистам, – это «защита гражданского сознания в условиях гибридной войны».

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