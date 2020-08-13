К концу года от рейтинга «Слуги народа» останутся жалкие відсотки

13.08.2020, Киев, Игорь Петров

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского и его партии стабильно снижается и к концу года достигнет 15-17%.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сравнивать с начальным рейтингом президента, то сейчас, конечно, там падение больше, чем в два раза. А у партии («Слуга народа») – в три раза. Но важен даже не сам факт этого падения, а вот эта тенденция, которая не меняется на протяжении последних месяцев. Каждый месяц мы имеем – президент упал на 2-3%, партия – на 4-5%. Каждый месяц. это означает, что можно вполне экстраполировать эту тенденцию и сказать, что к концу года партия будет иметь 15-17%», – прогнозирует политолог.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский борется с телеканалом «112 Украина», хотя его критикует не этот канал, а СМИ Петра Порошенко.

«Он прекрасно знает, что непримиримые и злостные его враги на самом деле находятся на другом канале. Именно эти враги и считают его сущим злом. И сторонники этой политической силы, которые контролируют этот канал, эта компания связанная с Порошенко, вообще позволяют себе такие слова, которые уж точно на 112-м никто не услышит.

Клоун, который на том канале программу ведет, хамски издевался над президентом, и ничего – Зеленский это все пропускает: «не хочу это видеть», – сказал политолог.

Ранее СБУ подала апелляцию на решение Шевченковского суда города Киева, которым была пресечена попытка ареста корпоративных прав телеканала и передачи его под управление АРМА – Агентства по управлению активами. СБУ снова требует арестовать корпоративные права «112 Украина» и передать канал в управление АРМА.