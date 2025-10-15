Такой лавины сдавшихся в плен ВСУшников давно не было – Сорокин

Максим Столяров.  
15.10.2025 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1539
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Наращивая темпы, российская армия продолжает продвигаться вперёд по всем направлениям.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наращивая темпы, российская армия продолжает продвигаться вперёд по всем направлениям. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На поле боя они вообще ничего не могут с нами сделать. Мы наступаем, увеличивая темпы с каждым днём. Серьёзнейший прорыв на Днепропетровском направлении. На две трети зачищен Купянск. В Северске начались уличные бои.

В Красноармейске большие продвижения вплоть до центра. Это то, что признают Deep State», – сказал Сорокин.

«В центре Купянска котёл, где до тысячи украинских солдат сейчас находятся. Дорожка из котла совсем маленькая на юге, 200 метров шириной всего, она полностью простреливается.

Лавинообразно нарастают массовые, по 10-20 человек за раз, сдачи в плен украинских военнослужащих в этом котле купянском. Такого количества пленных не было давно», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить