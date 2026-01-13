ВСУ по указке из Лондона нанесли новые удары беспилотными аппаратами теперь уже по четырём казахстанским танкерам в Чёрном море. Это одновременно прямая угроза Астане и попытка Европы подорвать инициативы Трампа в деле установления контроля над мировой энергетической сферой.

Агентство Reuters первым сообщило об атаках на два танкера Delta Harmony и Matilda, зафрахтованные «Казмунайгазом», которые должны были загрузиться нефтью на терминалах КТК в Новороссийске, добываемых в основном американскими компаниями на месторождениях Тенгиз и Карачаганак. Танкеры не затонули, но лишились плавучести и их могут добить в любой момент.

Уже днём атаки были совершены еще на два танкера Freud и Delta Supreme, которые по плану также должны были 18 января взять на борт «черное золото» для перевозки в страны ЕС и США. В общей сложности пострадало четыре танкера, а на одном из них произошёл взрыв, что говорит о целенаправленной операции, осуществлённой именно в отношении Казахстана.

При этом все эти танкеры открыто обслуживали «Казмунайгаз» – и отнести их теневому флоту попросту невозможно. То есть, в Киеве прекрасно осознавали, по кому они бьют. Более того, в основном это была нефть, принадлежащая американским и западным компаниям. После того, как российские компании продали свои доли на месторождениях в РК, а также свои акции в КТК, то сослаться на то, что эти теракты направлены против Москвы, у Банковой не получится.

Астане придётся теперь формулировать более чёткое отношение к данным событиям, а не повторять прежние бормотания о проведении «бесед» на уровне послов и дежурных писем с «озабоченностями». Отсидеться в стороне уже не получится, так как урон имеет катастрофические последствия, учитывая, что объем перекачки нефти через КТК после предыдущих ударов БПЛА ВСУ по терминалам в Новороссийске сократился в декабре на 33%.

И это еще не всё, из-за снижения пропускной способности КТК и невозможности перенаправить объёмы по Каспию в Баку или в Китай – среднесуточная добыча нефти и газоконденсата в первой декаде января на месторождении Тенгиз упала на 50% к декабрьскому уровню, на Карачаганаке – минус 40%, на Кашагане – минус 60%. А теперь нынешнее повреждение четырёх танкеров сразу парализует еще и отправку сырья по Чёрному морю.

О катастрофических последствиях для экономики указывает известный казахстанский эксперт Олжас Байдильдинов:

«Снижение добычи нефти на Тенгизе на 50% означает, что N1 налогоплательщик Казахстана ($6,5 млрд в 2024 г) по итогам декабря-января существенно сократит выплаты в бюджет и Нацфонд. И эта ситуация касается не только Тенгиза, но и всех нефтедобывающих компаний. Следовательно, ситуация с бюджетом и курсом тенге существенно осложнится, а при долговременных последствиях – окажет удар похлеще ковида».

Власти и так анонсировали сокращение всех бюджетных расходов, а при резком уменьшении поступлений в виде налогов и прибылей «Казмунайгаза» появляются сомнения о выполнении государством своих социальных обязательств. Выходит, что организаторы атак, прекрасно владея информацией о критическом положении в экономике РК, преднамеренно дестабилизируют внутреннюю социальную и политическую обстановку в республике.

Это прямое требование Лондона от Акорды – ускорить процесс геополитической переориентации на Запад с полным разрывом с Москвой. А если этого не произойдёт, то в британской разведке рассчитывают на то, что Россия будет вынуждена взвалить на свои плечи Астану, предоставляя в ущерб себе дополнительные квоты по перекачке нефти из РК через «Дружбу» и Ленинградскую область, а также предоставляя кредиты, дешёвые объёмы ГСМ и сжиженного газа.

Очевидно, что это также угроза со стороны Западной Европы Трампу, так как исчезновение с рынка нескольких процентов нефти из РК может не только подстегнуть цены, но и нарушить его планы по установлению контроля над энергетической сферой. Нарастить поставки из Венесуэлы еще нужно время, а тут такой удар со стороны Киева – прокси Лондона и Брюсселя.