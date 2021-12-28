Тарута утверждает, что «воюя головой» остановил наступление на Мариуполь

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Беглый донецкий олигарх, а ныне депутат ВР от «Батькивщины» Сергей Тарута со своим братом в 2014 году потратили «560 миллионов», чтобы удержать Мариуполь, который, к слову, ополченцы Донбасса и не штурмовали.

О своём «вкладе» сам Тарута рассказал в интервью «Апострофу», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё что касается того, как мы удерживали Мариуполь, это благодаря деньгам моим с братом. Это колоссальные деньги, официально посчитали – 560 миллионов инвестировали в то, чтобы создавать противотанковые рвы, линии обороны, помощь всем батальонам, помощь для того, чтобы защитить Мариуполь. Мы отдавали, Киев ничего не давал. Но если бы мы ждали, чтобы Киев какую-то копейку дал в то время, то точно бы сейчас была бы уже Новороссия. Нужно понимать, что нужно отдавать стране и служить стране», – говорит Тарута.

Олигарх добавил, что если бы не его помощь, военные бы Мариуполь не удержали.

«Я думаю, как же остановить, у нас уже сил не хватает, после Иловайска очень панические настроения, и вижу, что настроения уже переходить дальше на границу с Запорожьем, и это так. Думаю, Мариуполь военные точно не смогут сами удержать, нужно чем-то помочь. И тогда мы за 10 дней, то, чего не ожидали русские, сделали блиндажи по линии обороны, практически от моря до Павлополя, это приблизительно около 40 км», – отметил политик.

«Мы на всех высотках построили за свои деньги с помощью предприятий, мы построили блиндажи из стали, такой толстой стали. Они не ожидали, что мы так быстро можем, обстреливали, но наши люди сделали это за 10 дней. И когда началась эта операция, они стреляют-стреляют в эти блиндажи, а наши выходят и снова в ответку, они стреляют, стреляют, они не могут поверить, как это может быть. Ни одна система не взяла. Я о чём говорю? О том, что воевать надо постоянно головой. Побеждают не те, у кого больше оружия, а те, которые умнее. История всей цивилизации и войн показала, что побеждают меньшими силами, с большой головой», – хвалился депутат.

Напомним, ранее звучали разные мнения относительно остановки наступления на занятый ВСУ Мариуполь. От соображений, что это могло привести к сотням тысяч безработных и отключению ДНР от водоснабжения , до якобы договорённостей между Киевом и Москвой в надежде на политические уступки украинской верхушки, которая впоследствии обманула Россию.