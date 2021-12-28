Киевский политолог боится, что после вторжения Россия и Запад разделят Украину

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Новости Украины

Россия и страны ЕС готовы объединиться ради территориального раздела Украины по «польскому» варианту.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если войска Российской Федерации вторгнутся на территорию Украины, в страну вторгнутся и войска наших западных партнёров, чуть позже. Будет польский сценарий, помните, когда Советский Союз вторгнулся на территорию Польши через 17 дней во время Второй мировой войны. Когда разрушится украинская государственность, соседи начнут забирать исторические территории, которые они считают своими, территории Западной Украины – Буковину и Закарпатье. Поэтому мы должны говорить честно, если вторгнется Россия, вторгнутся и все остальные», – сказал эксперт.

Кроме того, он отметил, что Украина оказалась в ситуации 2014 года, когда шанс вторжения России велик.

«Это многовариативная ситуация, получим ли мы мир и стабильность или развал государства, зависит только от нас. Я оцениваю вероятность полномасштабного вторжения России процентов на 20, это очень большой процент. Такой же шанс был в 2014 году, когда по сути не было легитимного правительства и президента», – заключил Бортник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о присоединении Украины к России не носит официальный характер и сделано для продолжения давления на Украину.

Кроме того, в Киеве отметили, что США и ЕС встали на позицию России относительно принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, чтобы развалить Украину .