«ТЦК – звери, убийцы, предатели!». В Киеве собирают митинг против беспредела. 30 ВСУшников нашлись в российском плену
18 января анонсирована акция протеста в Киеве против насильственной мобилизации и беспредела ТЦК. В соцсетях призывают на акцию «всех, кому не нас..ть на эту страну», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Срочно нужно решить вопрос с насильственной мобилизацией, эта структура не имеет никакого отношения к защите страны. Наоборот, несёт угрозу существованию Украины», – объясняют организаторы, напоминая о «похищениях с улиц» и «пытках над теми, кто давал присягу».
Одновременно в Сети опубликованы свидетельства об обнаружении в российском плену 30 ВСУшников, числившихся на Украине пропавшими без вести.
На кадрах украинские солдаты с облегчением говорят, что для них уже всё самое плохое закончилось. Приводится qr-код для их родственников для связи с пленными.
«Власти Украины ничего не делают для поиска пропавших без вести и «кидают» их родственников на выплаты и льготы», – объясняют в комментарии.
Как оказалось, ВСУшники воспользовались чат-ботом @polon_zbot, куда часто обращаются как раз насильно мобилизованные, желающие сложить оружие.
Заканчивается ролик украинской песней:
«А, знаешь, нас тут просто кинули».
