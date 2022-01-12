Телеканал «Рада» испортил выступление премьер-министра Украины

12.01.2022  17:53 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Скандал, СМИ, Украина
Новости Украины

Во время заседания Кабмина Украины, которое транслировал перешедший на новый «шоу-формат» государственный телеканал «Рада», в прямом эфире произошёл курьёз.

Так, во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля внезапно включился закадровый голос и прочитал детскую считалку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время заседания Кабмина Украины, которое транслировал перешедший на новый «шоу-формат» государственный телеканал «Рада»,...

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«А если мы сейчас этот шнур вытянем? Мы вытянули и засунули заново. Раз-два-три-четыре-пять – вышел зайчик погулять. Там идёт очень большая задержка», – говорил женский голос на фоне вещавшего премьера Дениса Шмыгаля.

Напомним, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко ворвался в студию телеканала и в прямом эфире устроил скандал.

При этом изменения политики вещания «Рады» в целом вызвал настоящую «бурю в стакане» среди украинских политиков и масс-медиа.

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