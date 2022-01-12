Телеканал «Рада» испортил выступление премьер-министра Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Во время заседания Кабмина Украины, которое транслировал перешедший на новый «шоу-формат» государственный телеканал «Рада», в прямом эфире произошёл курьёз.

Так, во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля внезапно включился закадровый голос и прочитал детскую считалку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«А если мы сейчас этот шнур вытянем? Мы вытянули и засунули заново. Раз-два-три-четыре-пять – вышел зайчик погулять. Там идёт очень большая задержка», – говорил женский голос на фоне вещавшего премьера Дениса Шмыгаля.

Напомним, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко ворвался в студию телеканала и в прямом эфире устроил скандал.

При этом изменения политики вещания «Рады» в целом вызвал настоящую «бурю в стакане» среди украинских политиков и масс-медиа.