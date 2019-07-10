Телемост с Москвой все равно будет проведен – владелец «NewsOne»

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинская власть и олигархи продолжат разжигать антироссийскую истерию и давить на всех, кто попытается наладить диалог с Россией, однако сорванный радикалами телемост между Киевом и Москвой все равно так или иначе будет проведен.

Об этом в эфире «Россия 1» заявил владелец украинского телеканала «NewsOne» Тарас Козак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Нацсовет начал внеплановую проверку нашего телеканала. Это уже не первая проверка. К сожалению, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины, это орган, который полностью ангажирован властью и контролируется властью и олигархами, такими как Коломойский, Порошенко и Ахметов. Им выгодно заткнуть рот этому каналу.

Эту истерию они будут продолжать всегда. Даже когда были случаи нападения на журналистов этого канала и других каналов, которые входят в принадлежащий мне медиахолдинг, власти просто закрывали глаза…

Ваши гости говорят, что не надо, чтобы были корпункты. Надо, чтобы были корпункты и в Москве, потому что люди смотрят российское телевидение. Я думаю, что телемост, который власть запретила, будет проведен, люди увидят всю правду», – подчеркнул Козак.

Напомним, сегодня Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес решение обратиться в суд о лишении телеканала «NewsOne» лицензии.

Днем ранее, украинские нацисты провели агрессивную акцию возле редакции телеканала требуя его закрытия за попытку организовать телемост со «страной-агрессором».