Темнокожий соратник Зеленского признался, что посещает храмы Московского патриархата

19.08.2021 17:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» и спортсмен Жан Беленюк, завоевавший золотую медаль по греко-римской борьбе на недавней Олимпиаде в Токио, признался, что посещает храм гонимой на Украине УПЦ Московского патриархата.

Об этом он заявил в интервью жене скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропаганде Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат-спортсмен заявил, что посещает Свято-Покровскую церковь на улице Мостицкой в Киеве.

«Да, это Московского патриархата церковь. Но дело в том, что это церковь, в которую ходила моя бабушка, она была очень религиозная, мне до нее очень далеко, я не так часто хожу в нее. Соответственно, она находится в пяти шагах от моего дома. И я до сих пор, я живу уже в другом месте, но я до сих пор возвращаюсь к ней. Хожу в нее, там все меня знают. Вот, я сейчас пришел – все меня поздравляли, чуть ли не службу остановили для того, чтобы меня поздравить. Когда я травмировал плечо, я тоже приехал, меня благословили и отправили на эти соревнования. Это мое место силы. Соответственно, я в последнюю очередь думаю, чей это патриархат и все остальное», – заявил Беленюк.

Бацман при этом пыталась разузнать у политика, слышит ли он «московские наративы» во время службы.

«Извините, московские неративы, русскомирские через церковь, которую по сути возглавляет Кирилл, российский патриарх. Вы когда-либо что-то такое слышали или в вашем случае с этой церковью, с этими священнослужителями это абсолютно к ним не имеет отношения никакого?», – спросила она.

«Я, честно говоря, не слышал, потому что я не так часто там бываю, и даже, когда бываю, могу зайти непосредственно во время службы. То есть я не остаюсь на проповедь, когда священник в конце начинает рассказывать о том, что так и так, там могут какие-то месседжи в этот момент проходить. Я прихожу туда точно не за этим, я прихожу туда подзарядиться в том месте, в которое меня водили, когда я только начал ходить. Для меня вот так и все, – оправдывается Беленюк.

Интересно, что посещение храмов канонической церкви не мешает Беленюку поддерживать насильственную украинизацию. В одном из интервью он заявлял, что радуется обилию украинского языка в эфире радио и телевидения. При этом последнее интервью он давал на русском языке.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Жан Беленюк отметился унизительной для себя выходкой, опубликовав своё фото в Верховной Раде как доказательство того, что слухи о засилье праворадикалов на Украине преувеличены.