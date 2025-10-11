Темпы продвижения российской армии ускоряются вопреки прогнозам ВСУ – Арестович

Темпы наступления ВС РФ на украинских фронтах продолжают нарастать.

Об этом бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила: ей кажется, что интенсификация российских ударов по украинской инфраструктуре якобы связана с тем, что «российские генералы рассчитывали на значительно большее продвижение летом», например, планировали занять весь Донбасс.

«Я думаю, что не планировали, потому что они четвёртый год воюют и прекрасно отдают отчёт, что они могут, чего они не могут, какие темпы и так далее. На самом деле дела у них лучше, чем планировали мы, могу вам точно сказать. Проход Серебрянского лесничества, выход к Лиману, 25 км до Краматорска. Там уже первая машина поражена была оптоволокном военным российским. Второе – практически павший Купянск, там остались считанные дни, а, значит, – скачок к Изюму», – возразил Арестович.

Он добавил, что российские войска ведут бои внутри Покровска (Красноармейска), развивают наступление в Днепропетровской области, а заявления украинской пропаганды о «Добропольском котле, мы всех победили» оказались враньем.

«Темпы нарастают. Уж не знаю, кто чего желает, но кому-то они могут показаться медленными, но важно, что они нарастают относительно тех темпов, которые были ранее. Вообще проход Серебрянского лесничества, выход [ВС РФ] к Лиману – январь-февраль, по планам украинской стороны. Еще ноября нет, а они уже прошли. Так что сказать, что они совсем сильно медленно движутся, было бы очень сильной натяжкой. Как по мне, они двигаются ускоряющимися темпами», – подчеркнул Арестович.

