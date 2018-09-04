«Теневое ЦРУ» предупреждает, что Россия посеет хаос на Украине

04.09.2018, Киев, Ольга Козаченко

В ходе предстоящих выборов президента Украины Россия будет распространять пропаганду и дезинформацию, чтобы вызывать разногласия между прозападными кандидатами.

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” высказал Юджин Чаусовский, старший аналитик по тематике постсоветского пространства в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую.в экспертных кругах называют “теневым ЦРУ”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам американского эксперта, у Москвы нет сегодня на Украине пророссийского кандидата, имеющего серьезные шансы победить в ходе президентских выборов.

“Поэтому Россия – что она делает и в других явно прозападных странах, где нет опасных или заметных пророссийских кандидатов – попытается посеять как можно больше хаоса. То есть попытается вызывать разногласия между прозападными кандидатами, чтобы подорвать их поддержку. Для этого Россия будет прибегать к методам вроде распространения пропаганды и дезинформации, будет пытаться создать больший беспорядок, чтобы любой из основных прозападных кандидатов выглядел слабым, был непопулярным”, – полагает Чаусовский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, США отчаялись привести к власти «русского Порошенко».

Также эксперты уверены, что украинские выборы пройдут под прессингом националистов.