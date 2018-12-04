Теперь Украина может забыть об инвестициях – Данилюк

04.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Введение Верховной радой с подачи президента Порошенко военного положения стало крайне негативным сигналом для потенциальных инвесторов.

Такое мнение в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал уволившийся после конфликта с премьером Владимиром Гройсманом экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, отвечая на вопрос, не пугает ли его военное положение.

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“Для экономики военное положение это всегда минус. Очевидно, что это чрезвычайно негативный сигнал для инвесторов. В условиях предвыборной кампании, а теперь и военного положения о притоках инвестиций можно забыть. Так же как и о большой приватизации. И это послевкусие будет продолжаться не менее полугода. Все это отпугнет инвесторов. Что касается ситуации внутри страны, то самый большой фактор — неуверенность и паника. И хотя он краткосрочный, это повлияет на курс национальной валюты”, – сказал Данилюк.

При этом он полагает, что со стороны МВФ кредитование Украины продолжится, поскольку “факт агрессии всем очевиден”.

“Если посмотреть на бюджет-2019, то нужно будет пересмотреть доходы от приватизации: гарантированно получим ноль. Я бы также пересмотрел стоимость заимствований — все будет дороже. А еще думаю, будут попытки увеличить расходы на оборону, что в принципе понятно и можно поддержать. Хотя обычно к этому идут паровозом те люди, которые на этом зарабатывают, и рядом стоящие силовики”, – добавил экс-министр.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Верховная рада ввела сроком на 30 дней военное положение в 10 областях Украины.

При этом военное положение аукнулось Украине паникой на валютном рынке