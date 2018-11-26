Военное положение аукнулось Украине паникой на валютном рынке

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

На Украине началась паника в связи с возможным введением военного положения из-за обострения в Керченском проливе.

В стране начал валиться курс доллара, а исправить это можно лишь разблокировав пролив.

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Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат Виктория Сюмар, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

По словам политика, колебание курса доллара может нанести серьезный удар по экономике Украины.

«Керченский пролив – это путь украинского экспорта, это два украинских порта – Мариуполь и Бердянск, которые отгружают товары металлургической промышленности, которая является наполнителем собственно украинского бюджета. И потому задача россиян – заблокировать Керченский пролив. нам его нужно разблокировать всеми возможными средствами”, – сказала депутат.

Правда, она тут же уточнила, что в первую очередь речь идет о разблокировании дипломатическими средствами.

“Следующее задание – не допустить хаоса и паники, потому что наши с вами споры не в кабинете главы Верховной рады, а тут везде на публику, они усиливают эту панику. Кому это выгодно, это Украине выгодно? Это выгодно врагу. Если сегодня уже есть такие колебания с валютным курсом, мы можем лишь представить, какие это может иметь последствия далее для экономики Украины. Потому решения должны быть спокойные и выверенные», – заявила Сюмар.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня Верховная рада 276 голосами утвердила введение военного положения.