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Военное положение аукнулось Украине паникой на валютном рынке
На Украине началась паника в связи с возможным введением военного положения из-за обострения в Керченском проливе.
В стране начал валиться курс доллара, а исправить это можно лишь разблокировав пролив.
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Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат Виктория Сюмар, передает корреспондент «ПолитНавигатор».
По словам политика, колебание курса доллара может нанести серьезный удар по экономике Украины.
«Керченский пролив – это путь украинского экспорта, это два украинских порта – Мариуполь и Бердянск, которые отгружают товары металлургической промышленности, которая является наполнителем собственно украинского бюджета. И потому задача россиян – заблокировать Керченский пролив. нам его нужно разблокировать всеми возможными средствами”, – сказала депутат.
Правда, она тут же уточнила, что в первую очередь речь идет о разблокировании дипломатическими средствами.
“Следующее задание – не допустить хаоса и паники, потому что наши с вами споры не в кабинете главы Верховной рады, а тут везде на публику, они усиливают эту панику. Кому это выгодно, это Украине выгодно? Это выгодно врагу. Если сегодня уже есть такие колебания с валютным курсом, мы можем лишь представить, какие это может иметь последствия далее для экономики Украины. Потому решения должны быть спокойные и выверенные», – заявила Сюмар.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня Верховная рада 276 голосами утвердила введение военного положения.
Метки: Азовское море, Верховная Рада, Виктория Сюмар, ВМС Украины, Девальвация гривны, инцидент в Керченском проливе, Керченский пролив
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