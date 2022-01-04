Терпение лопнуло? Москва ужесточает контроль за выделяемыми Крыму финансами

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Правительство России досрочно прекратило действие Федеральной программы развития Крыма и Севастополя, которая была рассчитана до 2025 года.

Соответствующие решение было опубликовано накануне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом вместо ФЦП в регионе будет реализовываться госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Ее задачей будет увеличение количества населения, развитие инфраструктуры, туристической привлекательности, рост инвестиционного потенциала, а вместе с этим и качества жизни, который планируют довести до среднероссийского к 2025 году.

Отмену ФЦП многие расценили как утрату доверия к руководству республики и потере интереса к полуострову. Тем не менее, эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором», отмечают, что речь не об этом, а о переходе контроля над программой с регионального на федеральный уровень.

«Это усиление контроля. У нас там будет еще достаточно объемов, которые будут работать на Крым, как и все эти годы. Просто любая программа требует совершенствования. В данном случае речь идет о совершенствовании всего этого выделения, прохождения денег, контроля. Поэтому, безусловно, поскольку есть недобросовестные подрядчики, когда по программам ФЦП тормозится строительство и так далее, наоборот, это даст возможность более жестко относиться к контролю за расходованием этих средств, так что наоборот, это нужно только приветствовать», – заявил председатель Общественной палаты РК, политолог Александр Форманчук.

При этом, севастопольский политик, экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко отмечает, что с решением о переводе ФЦП в госпрограмму связаны многочисленные коррупционные скандалы.

«А что, батенька, на Руси, до сих пор воруют? Воруют», – известная фраза. В постановлении сказано, что довести средний уровень жизни крымчан до среднего уровня жизни россиян. Семь лет вложения денег показали, что эта технология себя не оправдала, деньги выделяются, они висят и не осваиваются. А у населения растет напряжение», – сказал политик.

«Поэтому сейчас просто-напросто будет централизованное управление деньгами прямо из Москвы, без всяких глупостей под названием торги на местах, уменьшают количество звеньев. Мы это видим в том же Севастополе, например, те же КОС «Южные» или та же ситуация с трассой «Таврида». Поэтому это все монополизируют, контролируют и зажимают в одни руки. То, что положено сделать для Севастополя и Крыма – сделают. Задача есть сделать Крым и Севастополь визитной карточкой России, это сделают, как бы кто-то этому мешал», – заявил Колесниченко.

Напомним, в 2018 году в Москве был задержан вице-премьер Крыма Виталий Наглупи, отвечавший за реализацию ФЦП.

Осенью прошлого года та же участь постигла другого вице-премьера, курировавшего ФЦП, Евгения Кабанова.

До этого власти Крыма и Севастополя регулярно подвергались критике за отставание от сроков выполнения Федеральной целевой программы.