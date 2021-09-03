Теряющий рейтинги Байден попользовал Украину как фиговый листок – киевский эксперт

03.09.2021 19:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за позорного поражения в Афганистане большинство американцев хотят отставки своего президента Джо Байдена.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите – свежая социология в Америке показывает, что у Байдена не всё так радужно. На конец июля 47% американцев считали войну в Афганистане ошибкой. Чуть больше показатели были в конце августа. И 52% американцев хотели бы отставки Байдена в связи с ситуацией в Афганистане. 39% ещё лояльны, и около 8% не определились. Но очень показательно, что даже если бы Байден вдруг решил подать в отставку, то эта же социология показывает, что не очень охотно видят вице-президента США Камалу Харрис «у штурвала», особенно если Байден делает резкие телодвижения. Это говорит о том, что у демократов не всё так хорошо, как бы им хотелось», – сказала она.

По мнению Александры Решмедиловой, Джо Байден решил прикрыть поражение в Афганистане украинской темой. А заодно и проконтролировать, чтобы не разгорелся новый скандал вокруг «Бурисмы»

«Фиксация таких показателей говорит о том, что Байден постарался прикрыть поражение в Афганистане информационным фиговым листком, которым стала Украина. Байден начал показывать, что Америка не будет бросать Украину так, как Афганистан. Потому что в американской прессе появилось очень много аналитических статей, где был вопрос – а что, Украина может быть брошена на обочину, как и Афганистан? Тут и пришлось объяснять. К тому же, Украина – это тот дуб, в котором сундук, утка, заяц, яйцо и «Бурисма». Как бы ни хотелось, но необходимо «обновлять замки» – где-то договориться, успокоить», – резюмировала эксперт.

Ранее в Донецке заявили, что переговоры президентов США и Украины демонстрируют, что Вашингтону давно наплевать и на киевские власти, и на происходящее у них в стране.