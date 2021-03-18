Тест для Лукашенко: Россия спасла Батьку, признает ли он Крым?

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил властям Белоруссии рассмотреть вопрос восстановления прямого железнодорожного и авиасообщения с полуостровом.

«Позиция по вопросу Крыма – это лакмусовая бумага надежности наших отношений, в том числе союзнических, с той или иной страной. Мы нацелены на то, чтобы в Крыму было как можно больше белорусских продуктов, которые через крымские порты можно поставлять на Ближний Восток и в Северную Африку. Мы также надеемся на увеличение туристического потока из Белоруссии. Но для этого нужны прочные прямые железнодорожные и авиационные связи», – сказал Мурадов, которого цитируют РИА «Новости».

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По его словам во второй половине прошлого года значительно оживилось сотрудничество Крыма с Белорусскими предприятиями.

Близкий к администрации белорусского президента политолог Александр Шпаковский, который в последние месяцы постоянно заявляет о необходимости признать российский статус Крыма, обращает внимание на то, что инициатива крымского представителя совпала с визитом в Киев президента Литвы.

«Символично, что это предложение направлено в день визита в Украину Президента Литовской Республики Науседы», – написал Шпаковский в своем телеграм-канале.

В марте 2020 года глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой организовать прямые авиарейсы и поезда между Минском и Симферополем, но ответы получил из компаний «Белавиа» и «Белорусская железная дорога», которые сообщили, что не видят экономической целесообразности в организации новых рейсов.

До 2014 года Крым ежегодно посещало около полумиллиона белорусов. Сейчас их учет затруднителен, поскольку они как граждане Союзного государства въезжают на полуостров без контроля.

Ранее белорусский политик Артём Агафонов писал на страницах «ПолитНавигатора», что в вопросе Крыма Лукашенко демонстрирует неблагодарность по отношению к России, которая спасла его от переворота минувшим летом.

«Отношения с Украиной заметно охладели. Из Киева все настойчивее доносятся голоса с требованиями ввести против Беларуси санкции, Украина сознательно создает проблемы для белорусского бизнеса. Не изменилась только позиция по Крыму. Несмотря на то, что Россия и лично Владимир Путин, неся репутационные потери, спасли белорусского правителя от бесславного конца прошлым летом, признавать в полном объеме территориальную целостность партнера по Союзному государству Лукашенко не торопится.

Крымчане так и не дождались от Лукашенко поздравлений с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. Более того, белорусский официоз вообще напрочь проигнорировал эту дату. Ни один из заметных чиновников, ни одно государственное издание вообще никак не прокомментировали годовщину. Сайт главной государственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» вместо новости про Крым предпочел дать две новости из жизни британской королевской семьи. Хвори и приключения тамошних принцев оказались для нее важнее», – указывал Агафонов.