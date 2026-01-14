Тимошенко готовила заговор против Зеленского

Юлия Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в подкупе депутатов Рады, пыталась разрушить и без того шаткое парламентское Зе-большинство.

Об это в эфире своего видеоблога заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников.

Он напомнил, что именно Тимошенко всегда говорила, что для Украины опасны созданные [под патронатом] Запада антикоррупционные структуры, которые могут быть использованы как инструмент внешнего управления.

При этом Портников обращает внимание на весьма примечательный аспект.

«В НАБУ подчеркивают, что ситуация начала складываться путем поиска людей, готовых голосовать вместе с «Батьквщиной» после так называемого кризиса в парламенте», – сказал Портников.

Он объясняет, что попавшие на волне былой популярности Владимира Зеленского в Раду депутаты стали решать свои финансовые вопросы, но после ряда уголовных дел лавочка прикрылась.

«Как мы видим из обнародованных материалов, Юлия Тимошенко воспринимала свои переговоры с народными депутатами Украины, прежде всего, как политическую задачу, как желание избавиться от большинства, созданного после парламентских выборов. И мы видим, что люди, которые, очевидно, могли быть частью этого большинства, после того, как начал рассыпаться механизм их стимулирования, также начали искать новые возможности для выживания в Верховной раде», – резюмировал Портников.

