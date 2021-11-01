Тимошенко: На Украине ежедневно закрываются сотни предприятий

01.11.2021 17:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за экономического и энергетического кризиса на Украине ежедневно закрываются сотни предприятий.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я объезжала регионы на этой неделе, встретилась с нашими предпринимателями, просто с людьми. Они говорят, что каждый день прекращают работать сотни предприятий, потому что их экономика не выдерживает цены на газ и цены на электроэнергию. Просто не выдерживает», – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что в связи с этим на Украине в скором времени неминуемо разразиться инфляция.

«И то, что в стране будет запущена инфляция, в связи с тем, что цены на энергоносители – газ и электроэнергию – просто зашкаливают – это уже очевидно. Я не говорю уже про людей, которые не знают, где брать деньги на хлеб», – резюмировала депутат.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что из Украины вывезли большую часть запасов зерновых культур, что в ближайшем будущем может вызвать острый продовольственный кризис .