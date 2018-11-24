Тимошенко решила переплюнуть Порошенко в религиозном экстремизме

24.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Новая власть на Украине будет стимулировать понимание и толерантность между представителями разных конфессий, однако за отрицание украинской поместной церкви отдельно будет введена ответственность.

Об этом в ходе форума «Новая социальная доктрина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которой рейтинги прогнозируют вероятную победу на выборах президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское государство сделает всё возможное и невозможное для утверждения украинской поместной православной церкви, которую мы не только создадим, но и защитим всеми доступными законными способами. Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм и призывы к насилию, введём ответственность за отрицание нашей церкви.

Мы дадим абсолютную поддержку и надёжную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем лелеять понимание и толерантность между представителями разных конфессий», – заявила Тимошенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Сети появилась возможность «отлопатить» Юлию Тимошенко.

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