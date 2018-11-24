24.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

Тимошенко решила переплюнуть Порошенко в религиозном экстремизме

Новая власть на Украине будет стимулировать понимание и толерантность между представителями разных конфессий, однако за отрицание украинской поместной церкви отдельно будет введена ответственность.

Об этом в ходе форума «Новая социальная доктрина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которой рейтинги прогнозируют вероятную победу на выборах президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинское государство сделает всё возможное и невозможное для утверждения украинской поместной православной церкви, которую мы не только создадим, но и защитим всеми доступными законными способами. Мы предусмотрим суровые наказания за любой вандализм и призывы к насилию, введём ответственность за отрицание нашей церкви.

Мы дадим абсолютную поддержку и надёжную охрану нашим украинским иерархам, защитим храмы, будем лелеять понимание и толерантность между представителями разных конфессий», – заявила Тимошенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Сети появилась возможность «отлопатить» Юлию Тимошенко.

Читайте также: Визит Тимошенко на Западную Украину обернулся массовой дракой.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть