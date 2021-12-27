Тимошенко: Теперь Украине негде взять газ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Несмотря на то, что на Украине начался энергетический кризис, а тарифы резко подорожали, киевское руководство продолжает экспортировать газ в другие страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«До конца отопительного сезона никто Украине не продаст газ, потому что на рынке большой дефицит, а спекулянты на дефиците построили заоблачные цены. Даже если кто-то захочет, уже этот газ купить неоткуда. Но теперь вопрос про другие вещи – нам нужно остановить экспорт газа из Украины. Вы понимаете, страна на грани катастрофы, а они продолжают экспортировать украинский газ за 2000 долларов, оставляя страну без газа», – сказала экс-премьер.

«Если вы помните, говорили про повышение тарифов, начиная с 2014 года: «Повысим тарифы, чтобы увеличить добычу собственного газа и полностью закроем потребности страны, чтобы больше никогда не покупать газ». Но они взяли огромные тарифы с людей, а добычу газа уменьшили» – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что украинские власти демонстрируют абсолютную некомпетентность и подрывают энергетическую безопасность страны.

Кроме того, министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко объявил кукурузу очередным киллером зависимости Киева от поставок российского газа.