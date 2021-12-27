Тимошенко: Теперь Украине негде взять газ

27.12.2021  11:47 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина, Энергетика
Новости Украины

Несмотря на то, что на Украине начался энергетический кризис, а тарифы резко подорожали, киевское руководство продолжает экспортировать газ в другие страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что на Украине начался энергетический кризис, а тарифы резко подорожали, киевское...

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«До конца отопительного сезона никто Украине не продаст газ, потому что на рынке большой дефицит, а спекулянты на дефиците построили заоблачные цены. Даже если кто-то захочет, уже этот газ купить неоткуда. Но теперь вопрос про другие вещи – нам нужно остановить экспорт газа из Украины. Вы понимаете, страна на грани катастрофы, а они продолжают экспортировать украинский газ за 2000 долларов, оставляя страну без газа», – сказала экс-премьер.

«Если вы помните, говорили про повышение тарифов, начиная с 2014 года: «Повысим тарифы, чтобы увеличить добычу собственного газа и полностью закроем потребности страны, чтобы больше никогда не покупать газ». Но они взяли огромные тарифы с людей, а добычу газа уменьшили» – подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что украинские власти демонстрируют абсолютную некомпетентность и подрывают энергетическую безопасность страны.

Кроме того, министр агрополитики и продовольствия Украины Роман Лещенко объявил кукурузу очередным киллером зависимости Киева от поставок российского газа.



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