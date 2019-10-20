ТНК захватывают Украину

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Принимая бюджет на 2020 год, украинская власть позаботилась о том, чтобы лишить украинских аграриев всякой возможности купить землю в кредит.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил президент общественной организации «Академия экономических наук Украины» Анатолий Пешко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь цинизм ситуации, которая показывает, что власть пытается обмануть собственный народ, состоит в том, что, даже когда они в это бюджете на 2020 год закладывают средства под якобы кредитование аграриев для покупки земли, и выделяют для этого 4,4 миллиарда гривен, то при этом процентная ставка более 20%. При такой ставке нереально вообще никакое производство, а, тем более, вкладывать в землю.

То есть сама постановка вопроса – брать кредиты для того, чтобы вкладывать в покупку земли – абсолютно бессмысленна с технической точки зрения. Если бы они вкладывали деньги в развитие новых технологий, орошаемого земледелия, развитие животноводства – тогда это было бы очень здорово», – отметил экономист.

Одновременно с этим транснациональные корпорации ведут активную кампанию по уничтожению поголовья скота на Украине – для того, чтобы местные фермеры обеднели и не смогли выкупить землю.

«А так сегодня профсоюз работников молочной отрасли и молочного скотоводства уже обращаются к руководству и населению Украины с просьбой что-то делать. Потому что резко сокращается поголовье крупного рогатого скота, и они уже прямо заявляют, что в ближайшие полгода-год с полок магазинов исчезнут молочные продукты украинского производства.

Животноводство уничтожают. Были случаи массового отравления коров, когда в некоторых хозяйствах одновременно пропадает по сто и больше коров. То есть это чёткие факты, что кто-то ведёт провокации. А африканская чума свиней приобрела массовый характер после того, как на Украину начали поставлять корма от крупнейшей транснациональной компании «Cargill».

Это и говорит о том, что это преднамеренные, умышленные действия от тех транснациональных мировых компаний, которые хотят скупить украинскую землю. Поверьте, эту землю не купит ни один гражданин Украины», – резюмировал эксперт.

Напомним, накануне в Верховной Раде заявили, что открытие рынка земли может вызвать на Украине голодомор.