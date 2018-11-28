«To pizdec jakiys» – Ярош обнародовал матерную инструкцию для НАТО

28.11.2018

Одиозный украинский боевик, основатель запрещенного в РФ «Правого сектора» и глава «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош опубликовал инструкцию для офицеров НАТО, по которой им якобы будет проще понять украинских военных.

Толкование терминологии солдат ВСУ он опубликовал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там содержится ряд матерных слов, которые используются украинскими военными их значение.

«Как правило, я не выражаюсь нецензурно, несмотря на то, что с 16 лет работал на металлургическом комбинате и в совершенстве владею «матерным сленгом»… Но на этот раз, запощу пару инструкций, которые многим, кто по объективным или субъективным обстоятельствах, не знает, что такое современная российско-украинская война, станут полезными для понимания нашей сложной военной ситуации.

На этот гибридный шаг меня сподвигло вчерашнее пребывание в высшем законодательном органе нашего государства. Возможно, это цинично и неправильно, но созерцая этот позорный балаган, нормальных слов не остается … Хочется материться и стрелять. Такова объективная реальность. Но, несмотря на пид….ов в политике, мы победим и все будет Украина», – написал Ярош.

Как сообщал “ПолитНавигатор”,одесские свидомиты поддержали своих моряков пением и матерными кричалками.

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