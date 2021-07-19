«Точка не поставлена». Санду выкатила ряд претензий к Украине

Новости Украины

Между Украиной и Молдовой есть ряд разногласий, по которым планируется искать решения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Коммерсанту» заявила президент Молдовы Майя Санду.

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Издание поинтересовалось, как Кишинев относится к похищению из Молдовы украинскими спецслужбами судьи Николая Чауса

«С Украиной — да, было неприятно, то, что случилось с этим судьей, и мы ждем…», – ответила президент.

При этом она добавила, что эта история еще не окончена.

«Точка не поставлена, потому что наши МВД и прокуратура еще работают. Будем обсуждать этот вопрос с Украиной, у нас есть и другие серьезные вопросы с Украиной. Например, вопрос Днестра. Мы будем настаивать на решении этого вопроса. ЕС будет помогать нам с этим вопросом. С другой стороны, нам очень важны хорошие отношения с Украиной, потому что у нас очень много общего, потому что для нас важна региональная безопасность, и мы будем искать решения по всем вопросам, которые есть», – сказала Санду.

Напомним, что украинский судья Чаус был похищен в Молдове, чтобы дать показания против экс-президента Петра Порошенко, что стало поводом для громкого дипломатического скандала.

Что касается проблемы Днестра, о которой упомянула Санду, то эта река мелеет. В этом Кишинев обвиняет Украину, указывая на монопольное управление Киевом огромным гидроузлом, который находится в верхнем течении реки на украинской территории.