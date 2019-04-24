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24.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Украина, Экономика, Энергетика
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Топливный рынок Украины оказался на грани коллапса

Резкое сокращение объемов переработки российской нефти белорусcкими НПЗ из-за поставок загрязненного сырья может ударить по украинским потребителям.

Об этом «Известиям» заявил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, напомнивший, что 80% бензина и около 40% дизельного топлива Украина импортирует из Белоруссии.

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По его словам, ситуация еще усугубляется и недавно принятым правительством РФ решением о запрете экспорта на Украину нефти и нефтепродуктов, которое вступает в силу 1 июня.

«Найти альтернативных Москве и Минску импортеров весьма проблематично, поскольку Украина сталкивается с дефицитом подвижного состава для транспортировки нефтепродуктов», – сказал Марунич.

Эти опасения разделяет и замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, отметивший, что «если не восстановится статус-кво и поставки из Белоруссии на Украину не вернутся на прежний уровень, то можно ожидать коллапса на топливном рынке этой страны».

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