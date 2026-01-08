Трамп дал «зелёный свет» «адским санкциям» против России

Михаил Рябов.  
08.01.2026 02:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2142
 
Политика, Россия, Санкции, США, Украина


Сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов, заявил, что президент Дональд Трамп «дал добро» на двухпартийный законопроект о санкциях против России.

Нововведения одновременно с сегодняшними известиями об захвате американцами танкеров «теневого флота» России призваны заставить отказаться от покупки русской нефти Китай, Индию и Бразилию. Грэм предлагает добиться этого, признав Россию страной-спонсором терроризма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После очень продуктивной сегодняшней встречи с президентом Трампом по целому ряду вопросов он одобрил двухпартийный законопроект о санкциях в отношении России, над которым я работал в течение нескольких месяцев с сенатором Блюменталем и многими другими.

Это будет своевременным, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только и говорит… Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина. Этот законопроект даст президенту Трампу огромные рычаги воздействия на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой расправы Путина с Украиной.

Я с нетерпением жду решительного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе», – говорится в заявлении сенатора-террориста.

