«Ещё один фронт против путинской России!» – террорист Линдси Грэм анонсировал новый вариант «адских санкций»

Анатолий Лапин.  
12.09.2025 08:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 317
 
Дзен, Политика, Русофобия, Санкции, США, Украина


внесенный ранее Россией в список террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм провел пресс-конференцию, где анонсировал новый вариант «адских санкций» против Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Грэм также угрожает американскими санкциями всем странам, которые после этого будут продолжать сотрудничать с Россией.

внесенный ранее Россией в список террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм провел пресс-конференцию, где анонсировал новый...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы собираемся попытаться создать еще один фронт против путинской России. Если вы покупаете дешевую российскую нефть, чтобы поддерживать военную машину Путина, мы собираемся создать систему, в которой вы можете быть обложены тарифами. Выбирайте между нашей экономикой и дешевой российской нефтью», – сказал сенатор.

Далее он повторил старый фейк «похищении 19546 украинских детей» Россией.

«Есть четыре страны, которые по закону США считаются спонсорами терроризма. Сегодня мы хотим, чтобы вы добавили еще одну. Этот законопроект, если его примут, будет считать Россию спонсором терроризма по законам США, пока они не вернут детей. Если вы хотите проголосовать против, мы сделаем вас знаменитыми. Вам нужно проголосовать», – угрожает Грэм.

Он устроил шоу, вписав собственноручно Россию в список, где уже находятся Северная Корея, Куба, Сирия и Иран.

«Что значит быть спонсором терроризма по законам США? Ваша экономика радиоактивна. Вы ведете бизнес с Россией на свой страх и риск», – добавил сенатор.

 

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить