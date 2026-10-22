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Несмотря на ссору с Зеленским, президент США Дональд Трамп не станет ни отключать связь для ВСУ, ни предпринимать других шагов, которые серьёзно навредят украинской армии.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США показали, что могут устроить проблемы в работе связи из-за «Старлинка». Но готов ли Трамп полностью блокировать разведку и связь?», – спросил ведущий.

«Ну, как сейчас практика показала, готов только на пару дней, и всё. Его внутренняя политика на него влияет очень сильно. А если он реально такие радикальные шаги предпримет, против него поднимется и собственная партия, я имею в виду республиканцы, там есть очень большая часть, которая не одобряет такого отношения к Украине», – сказал Ширяев.

При этом он подчеркнул, что никакого отключения «Старлинк» для Украины и не было – имело место лишь небольшое временное ограничение использования.