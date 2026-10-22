Трамп мог давно покончить с Украиной, но не станет этого делать – либеральный эксперт

Максим Столяров.  
22.10.2026 16:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 469
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Россия, Связь, Спецоперация, США, Украина


Несмотря на ссору с Зеленским, президент США Дональд Трамп не станет ни отключать связь для ВСУ, ни предпринимать других шагов, которые серьёзно навредят украинской армии.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на ссору с Зеленским, президент США Дональд Трамп не станет ни отключать связь...

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«США показали, что могут устроить проблемы в работе связи из-за «Старлинка». Но готов ли Трамп полностью блокировать разведку и связь?», – спросил ведущий.

«Ну, как сейчас практика показала, готов только на пару дней, и всё. Его внутренняя политика на него влияет очень сильно. А если он реально такие радикальные шаги предпримет, против него поднимется и собственная партия, я имею в виду республиканцы, там есть очень большая часть, которая не одобряет такого отношения к Украине», – сказал Ширяев.

При этом он подчеркнул, что никакого отключения «Старлинк» для Украины и не было – имело место лишь небольшое временное ограничение использования.

«Было не отключение, конечно, а ограничение некоторых функций. Вот даже уже поэтому понятно: ограничили некоторые функции.

Если бы хотели врезать так, что просто мозгов бы не осталось, это, конечно, просто бы отключили весь «Старлинк», всю связь бы отключили. А это вообще вот нервная система армии, без неё – смерть», – подытожил эксперт.

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