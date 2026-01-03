Трамп ударил по Венесуэле, но целил в ОПЕК и Китай

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп недолго изображал из себя борца с наркотиками, рекламируя американское вторжение в Венесуэлу и похищение президента этой страны Николаса Мадуро. Буквально сразу же, отвечая на вопросы журналистов, хозяин Белого дома признал: его интересует венесуэльская нефть.

«Мы будем очень сильно вовлечены в это. Это всё, что я могу сказать. У нас есть величайшие нефтяные компании в мире — самые крупные, самые лучшие — и мы будем очень сильно вовлечены в это», – сказал Трамп.

До 1970х годов прошлого века, Exxon, Chevron, ConocoPhillips бесплатно разрабатывали нефть Венесуэлы, но в 1976 году Каракас национализировал нефтяную отрасль и ввел санкции против американских нефтяников.

Сейчас возвращение Chevron и Exxon займёт 5–10 лет и потребует 30 млрд долларов инвестиций, но мировые цены упадут на 10–20 долларов. Поэтому некоторые эксперты полагают, что атака на Венесуэлу – это отсроченный удар по странам ОПЕК+, но также и по собственным американским проектам добычи сланцевой нефти.

В текущем моменте некоторые аналитики прогнозируют скачок цен до $70–80 за баррель, но не все.

«Если ситуация в Венесуэле продолжит обостряться настолько, что окажет катастрофическое воздействие на местную нефтедобычу, то мировой рынок потеряет порядка 0,6 млн баррелей в стуки. Это заметный, но не значимый объем. Его могут оперативно компенсировать другие игроки, включая страны ОПЕК+. Наиболее значимый эффект, который получит нефтяная отрасль США заключается не в доступе к месторождениям Венесуэлы, а в возможном росте цен, который приведет к стабилизации добычи в самих Соединенных Штатах, которая начала снижаться» – пишет ИнфоТЭК.

«События в Венесуэле вряд ли повлекут за собой резкие колебания цен на нефть, как это было, например, весной 2022 г., когда под влиянием нового витка российско-украинского конфликта цены Brent в течение нескольких месяцев находились выше $100 за баррель. В случае Венесуэлы масштаб ценовых колебаний не будет выходить за рамки $2-3 за баррель, поскольку роль страны на мировом нефтяном рынке существенно ниже, чем в России», – написал экономический обозреватель Кирилл Родионов.

Эксперт по энергетике Александр Фролов напоминает, что крупнейшим поставщиком сырой нефти в США является Канада, которая обеспечивает половину импорта. 3,5-4 млн баррелей в сутки. Вся добыча в Венесуэле — менее 1 млн баррелей в сутки и меньше 1% от мировой добычи.

«Перед тем, как США ввели против Венесуэлы санкции в 2019 году, оттуда импортировалось примерно 0,6 млн баррелей в сутки. В октябре 2025 года этот показатель составлял 0,135 млн баррелей в сутки. Никакой сверхнеобходимости в тяжёлой венесуэльской нефти у НПЗ в Соединённых Штатах нет. Во всяком случае нет ничего такого, чего нельзя было бы решить за счёт Канады. Добыча в Венесуэле обходится очень дорого. Доступная США Гайана в этом плане гораздо выгоднее», – написал Фролов в своем тгк.

Он призвал политологов поискать другую причину атаки, а не нефть. И она быстро нашлась. Венесуэла является крупным поставщиком нефти в Китай (в т.ч. за долги), поэтому действия США – это как минимум удар по энергобезопасности Китая.

«А что Китай, который вложил в Венесуэлу около 50 ярдов в зелёной американской валюте? Трамп уже попробовал успокоить китайских товарищей. Он заявил, что по итогам венесуэльской операции Пекин «получит нефть». Судя по всему за судьбу синьора Мадуро товарищи из ЦК КПК совершенно не переживают», – пишет публицист Сергей Мардан.

О гарантиях США России ничего не сообщается. Между тем Роснефть вложила значительные средства. Долг PDVSA (государственная нефтегазовая компания Венесуэлы) перед Роснефтью в 2017 году оценивался в $6 млрд, не считая кредитов за оружие