Требования к ЛДНР при Зеленском абсурднее, чем при Порошенко

16.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев пытается ставить республикам Донбасса настолько ультимативные условия для переговоров, как будто ВСУ победил в войне.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я слышу украинских деятелей по поводу «границу возьмём под контроль», миротворцы и прочее, я пытаюсь понять, откуда вообще такая наглость? Мы что, в последнее время что-то проиграли, что сейчас требования звучат более жёстче, чем звучали даже при Порошенко?

Мы же знаем, кто перекрыл границу Украины и ЛДНР. То есть там блокада. Они что нам хотят предложить? Все продукты, товары, медикаменты идут в ЛДНР с территории России. Они нам сейчас предлагают перекрыть и это? Блокаду же не отменяет никто. И что дальше, всё, пусть помирают? В принципе, то, что говорил нацист Тягнибок в своём эфире, это оно и есть. Он сказал: перекрыть всю воду, весь газ, давить, пусть они там воют в Донбассе. Вот, собственно, и идея взятия под контроль Украиной границы», – заявил эксперт.

«Неужели вы думаете, что кто-то в России или ЛДНР на это согласится? Представьте на минуту картину. Сейчас едут переговорщики от ДНР и ЛНР в Минск и говорят: «Так, начинаем торги с таких условий: вы откатываете войска на границы Донецкой и Луганской областей в административной территории УССР, признаёте референдум, состоявшийся в 2014 году, признаёте уже состоявшиеся выборы в ДНР и ЛНР, после этого мы начинаем с вами переговоры».

Как на Украине на это отреагируют? Будут удивляться, как можно вообще начинать с этого переговоры? Почему вы думаете, что ДНР, ЛНР, Россия, кто угодно, должны соглашаться с такими ультимативными требованиями, которые сейчас, уже при Зеленском, начали выдвигать со стороны Киева, с какой стати?» – резюмировал Корнилов.