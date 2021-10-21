Требования ПАСЕ к РФ исключают участие России в этой организации – Пушков

21.10.2021 22:40 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Пользуясь желанием России дружить со всеми соседями, ПАСЕ выдвигает Москве большое количество невыполнимых претензий и обязательств.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть опыт нашего вступления в Совет Европы, когда мы на волне любви к Западу, которая была односторонней, подписали огромное количество обязательств, а потом столкнулись с тем, что нам стали предъявлять по этим обязательствам. Если посмотреть сейчас ту сумму претензий, которую нам выдвигается ПАСЕ – то, в общем, она исключает наше участие в ПАСЕ. Потому что мы не можем вывести войска из Приднестровья, передать Крым Украине, отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Там 10-12 требований по резолюции ПАСЕ, которые вполне соответствуют уставу ПАСЕ, который мы подписали», – сказал он.

Кроме того, сенатор отметил, что Россия страдает «синдромом дружбы», но дружить с Россией хотят далеко не все, хотя используют это для манипуляций.

«Единственная форма общения с ними говорить, что ПАСЕ – рекомендательная организация, и её резолюции не имеют такой силы, как Совбез ООН. Поэтому мы их учитываем, но не воспринимаем как нечто обязательное к исполнению. У нас есть «синдром дружбы», мы постоянно хотим со всеми дружить, но я не уверен, что в современном мире это единственно правильный подход. Потому что мы, возможно, хотим дружить, а с нами далеко не всегда и как раз современный мир – носит манипуляционный характер», – заключил Пушков.

Напомним, ранее российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом «Спутник V».

Кроме того, ранее решением ЕСПЧ был отклонён запрос России на применение к Украине обеспечительных мер.