Треть украинцев не могут свести концы с концами – Зе-власть сдерёт с них последнюю шкуру

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 23:55
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


В условиях тотальной нищеты и блэкаутов украинское руководство пытается ещё сильнее увеличивать налоговую нагрузку на граждан.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В условиях тотальной нищеты и блэкаутов украинское руководство пытается ещё сильнее увеличивать налоговую нагрузку...

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«Уже сейчас украинцы находятся под серьезной налоговой нагрузкой – многие не могут свести концы с концами. Почти треть населения находится в бедности, по подсчетам Всемирного банка.

Люди вынуждены тратить гораздо больше из своих средств в связи с энергодефицитом. Нельзя допустить, чтобы усиление налоговой нагрузки способствовало увеличению инфляции, а значит, росту цен на самые необходимые товары», – сказал Гнатенко.

Его поддержал член группы «Доверие» Павел Бакунец, отметивший, что повышением налогов всенародной любви не добиться.

«Во времена войны поднимать налоги на все подряд… на покупку автомобилей, на приобретение квартир, даже на покупку напитков – поверьте, добрым словом от наших украинцев не вернется.

Каждый украинец и так зарабатывает, как может, и выживает во время войны, и так помогает армии. И облагать каждого еще новыми и новыми налогами… ни к чему хорошему в этой стране не приведет. Потому что мы лишь тем, кто в белую работает, еще больше хотим накладывать на них. Но не ищем механизмов, как всё же брать налоги с тех, кто работает в темную, кто их и так не платит», – возмутился депутат.

Напомним, несмотря на систематическое отключение света и постоянное использование украинцами дизельных генераторов, накануне Верховная рада подняла акцизы на все виды топлива. А Кабинет министров Украины предложил повышение налогов, которое позволит увеличить расходы бюджета на 500 млрд грн.

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