Третьяков: Эрдоган доигрался – особым отношениям с Москвой конец

Заключив с Киевом соглашение о производстве на территории Украины беспилотников «Байрактар», президент Турции Реджеп Эрдоган перешёл установленные Москвой «красные линии» и лишился хороших отношений с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это оселок. На этом проверяется, с кем ты, по какую сторону. В целом всё ясно – наш роман с Эрдоганом заканчивается. Я не знаю, поставлена ли в Кремле уже последняя точка, или ещё пара запятых, но заканчивается. Потому что Эрдоган перешёл «красные линии».

Не важно, что эти «Байрактары» ничего не изменят в войне, если она состоится. Важно то, что, очевидно, он поддерживает того, кто выступает против России», – сказал Третьяков.