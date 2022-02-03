Третьяков: Эрдоган доигрался – особым отношениям с Москвой конец

03.02.2022  22:04 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, русофобия, Скандал, Турция, Украина
Новости Украины

Заключив с Киевом соглашение о производстве на территории Украины беспилотников «Байрактар», президент Турции Реджеп Эрдоган перешёл установленные Москвой «красные линии» и лишился хороших отношений с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-главред «Независимой газеты», политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заключив с Киевом соглашение о производстве на территории Украины беспилотников «Байрактар», президент Турции Реджеп...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Украина – это оселок. На этом проверяется, с кем ты, по какую сторону. В целом всё ясно – наш роман с Эрдоганом заканчивается. Я не знаю, поставлена ли в Кремле уже последняя точка, или ещё пара запятых, но заканчивается. Потому что Эрдоган перешёл «красные линии».

Не важно, что эти «Байрактары» ничего не изменят в войне, если она состоится. Важно то, что, очевидно, он поддерживает того, кто выступает против России», – сказал Третьяков.

Напомним, в ходе своего визита в Киев Рэджеп Эрдоган заявил, что Турция готова принять на своей территории саммит президентов РФ и Украины, а также переговоры на любом техническом уровне.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть