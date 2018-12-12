Три на дня на подавление украинской ПВО

12.12.2018, Москва, Олег Кравцов

В случае реальной войны между Украиной и Россией украинские войска не продержатся и неделю.

Об этом пишет “Независимая газета”, по мнению которой участившиеся антироссийские провокации Киева не исключают вероятности того, что Украина все же решится на открытые военные действия против России.

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Оценивая возможные действия сторон потенциального конфликта, отмечается, что ВСУ вместе с нестроевым составом насчитывают чуть более 250 тысяч человек, а украинский Генштаб считает, что в его распоряжении миллион резервистов, из которых 150 тысяч имеют боевой опыт.

Кроме того, газета напоминает, что ранее сообщалось об уничтожении в ходе пожаров на украинских военных складах от 40 до 50% всех имевшихся в наличии боеприпасов.

“Из числящихся на бумаге около 3 тыс. танков на ходу не более 700, из состоящих на вооружении около 8 тыс. боевых бронированных машин в строю в лучшем случае 15%. Ствольная и реактивная артиллерия далеко не в идеальном состоянии. Остатки комплексов тактических ракет «Точка» минимальны. Военного флота у Киева практически нет, а незначительная по численности боевая авиация в случае войны просуществует недолго. Все ранее проведенные Генштабом ВСУ учения ограничивались стрельбами на полигонах, маневрами на уровне батальонов и неким подобием командно-штабных игр”, – обращает внимание “НГ”.

При этом указывается, что Москва в состоянии в короткие сроки сосредоточить против Украины группировку численностью более 500 тысяч штыков, что подтверждено при проведении учений «Кавказ-2016» и «Запад-2017».

“Против немногочисленных, плохо вооруженных украинских войск только Южный военный округ может выставить три общевойсковые армии: 8-ю, 49-ю, 58-ю, два десантных соединения (7-ю дивизию и 56-ю бригаду), пять бригад особого назначения, 22-й отдельный корпус и 4-ю армию ВВС и ПВО. На море против Украины будет действовать Черноморский флот РФ, а это шесть современных дизель-электрических подводных лодок и вооруженные ракетами надводные корабли: один крейсер, три сторожевых корабля 2 ранга, четыре малых ракетных корабля, столько же ракетных катеров и др.”, – пишет газета.

“Эксперты считают, что украинские войска не продержатся и неделю. Надеждам Киева на свои силы ПВО, ракетные комплексы «Точка» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» не суждено сбыться ввиду того, что запасов этого вооружения у ВСУ очень мало, причем речь идет о старых образцах. Ничего более мощного в арсенале Незалежной нет.

Российские войска, чтобы избежать потерь в своих рядах, могут уничтожать позиции, бронетехнику, огневые средства украинской армии с больших дистанций оперативно-тактическими комплексами «Искандер», дальнобойными РСЗО «Смерч», «Ураган» и другими средствами поражения. Когда украинская ПВО будет подавлена (а на это потребуется не более трех-четырех дней), за дело примется авиация, которая может работать с больших высот, чтобы избежать потерь от переносных зенитных ракетных комплексов”, – описывает сценарий возможных действий российской армии.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что Украина окружена со всех сторон и своего часа ждет российская спящая агентура на Украине.

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