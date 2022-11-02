Три наперстка с зерном. Почему Россия регулярно рада обманываться гарантиям шулеров?

Новости Украины

Возобновление участия России в зерновой сделке с Украиной при посредничестве турок и ООН – это не только очередная страничка в длинной летописи позора, наряду со «Стамбулом», «перегруппировкой» на Харьковщине, оставлением Красного Лимана или уходом со ставшего одним из якорей украинской пропаганды острова Змеиный,

Но это еще и лишнее напоминание о том, что «казаться» и «быть» – строго антонимичные друг дружке грани существования, что отдельного человека, что государства. Гнаться же за этими двумя зайцами одновременно довольно рискованно – можно оказаться в ситуации человека на растяжке между двумя разъезжающимися стульями.

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Вот, смотрите, с чего все начиналось. Еще в начале лета Россия довольно плотно контролировала прилегающее к украинскому побережью северное Причерноморье – туда не рисковало соваться ни НАТО, ни турки, ни, естественно, практически лишившаяся в ходе мартовских боев своего и так не ахти каких ВМС Украина.

Теоретически это стратегическое преимущество можно было использовать для чего угодно – от расширения зоны контроля на суше, через десант на побережье или через уничтожение портовой инфраструктуры – до прикрытия сухопутного марш-броска на Одессу и Николаев с херсонского направления.

Но это только теоретически. Поскольку все перечисленные и оставшиеся за кадром планы предполагали в качестве твердого основания наличие а) четкого целеполагания взять Одессу и Николаев под свой территориальный контроль и б) ресурсного обеспечения такой операции в виде формирования под это мощного ударного кулака сиречь соответствующей по численности военной группировки.

На практике же основным целеполаганием было тогда и остается сейчас желание выйти из дорогостоящего во всех смыслах военного конфликта с минимальными потерями и сохранением лица. Для этого нужно договориться с противником или теми, кто имеет на него серьезное влияние, о прекращении боевых действий. А для этого, в свою очередь, противнику нужно что-то предложить: уступки, плюшки, жест доброй воли, демонстрацию добрых намерений – называйте это как хотите.

Так родились сначала оставление острова Змеиный – какими бы доводами его постфактум не объясняли, а затем и продиктованная желанием сделать приятно «другу Эрдогану» зерновая сделка со снятием морской блокады с украинских портов.

Я бы, конечно, был бы рад ошибаться, однако вся история восьмимесячной СВО упрямо свидетельствует об одном: абсолютно все подобного рода жесты доброй воли и односторонние уступки ради призрачной надежды открыть дорогу переговорам шли и продолжают идти исключительно из Москвы.

Вы, как ни напрягайте память, но не отыщете в истории СВО ни одного примера односторонних авансовых уступок со стороны Украины. Не говоря уже о вербализации готовности вести с Москвой переговоры о чем-либо кроме ее капитуляции.

Вот и сейчас, получив от Киева ничего не значащие, учитывая опыт прошлых лет, письменные гарантии о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий, официальная Москва сочла эти гарантии достаточными для того, чтобы утереться от смачного плевка в виде недавних атак на корабли ЧФ в бухте Севастополя и сделать вид, что все нормально. В общем, улыбаемся и машем. Или пo@уй, пляшем – на выбор.

В соцсетях кажется, не осталось никого из лидеров мнений, кто бы не высмеял эти украинские гарантии: мол, шулер дал письменные гарантии о неиспользовании крапленых карт и все такое. Однако, положа руку на сердце – был ли у России иной выбор, кроме как сделать покерфейс при крайне скверной игре?

Нет, такого выбора ей не оставили изначально, еще при подписании этой эпической глупо… простите, сделки.

Ведь и ежу было понятно, что соглашаясь снять оперативный контроль над водами Причерноморья, Россия утрачивала тот единственный рычаг воздействия на ситуацию и на «партнеров», который она имела – силовой. Причем, утрачивала безвозвратно. Это тот случай, когда уместен язык из нашего дворового детства – «кошка место продала, а собака заняла». И все, рыбка задом не поплывет. Смоделировать дальнейшее можно очень легко. Допустим, Украина злонамеренно нарушает условия сделки, прицельно бьет дронами или ракетами по Крыму, а англосаксы ей в этом помогают. И что?

А ничего. Россия, конечно, может грозно насупить брови или надуть щеки, как предводитель дворянства Воробьянинов из «Двенадцати стульев», и пригрозить словами «А не то…». Вот только дальше – пустота. А не то что? Опять-таки, ничего.

В экстремуме Россия может потопить сухогруз с зерном. Или целую флотилию таких сухогрузов. И тут же быть объявленной международным пиратом, мировым злодеем номер один, и что главное – на совершенно четких и запротоколированных основаниях. С соответствующими санкциями, зуб даю – уже загодя заготовленными «западными партнерами» на такой случай.

Что бы не произошло с украинскими судами после выхода РФ из зерновой сделки, виноватой будет объявлена Россия.

В сухом остатке: учитывая синхронность событий по возвращению блудной РФ в лоно участников зерновой сделки с заверениями Турции о ее желании выступать газовым хабом для перепродажи российского голубого топлива Европе, можно сделать – не твердый вывод, конечно, для этого у нас нет достаточных документальных оснований – но осторожное допущение о том, что в этот раз сугубо военные резоны и соображения успешного хода СВО были принесены в жертву корпоративным коммерческим интересам Газпрома, получившего, в условиях западных санкций, персональное турецкое «окно в Европу».

А хорошо это или плохо, и уж тем более, насколько это соответствует такой тонкой и эфемерной материи как глобальные национальные интересы РФ – пусть каждый решает сам.

Я же со своей стороны, пожалуй, соглашусь с мнением политолога Маркова о том, что:

«Во всем мире возобновление Россией участия в Зерновой Сделке после терактов и после выхода из сделки и после обещаний, «честного слова» Эрдогана и Зеленского, воспринимается как проявление слабости России и её неготовности идти на конфликт. А это приведёт к нарастанию давления на Россию».

Также можно согласиться с выводом саратовского политолога Игоря Семенова, автора «Канала визионера» в Телеграме:

«Интересы Турции по торговле русско-украинским зерном оказались в приоритете. Эрдоган не допустил провокаций в гуманитарном коридоре, прогнув «ястребов». Очередная «красная линия» оказалась пунктирной».

А что же Россия? А Россия в очередной раз вместо недостижимого пока что победного журавля небе получила в жменю синицу смешных «цыганских» гарантий и пустых надежд на то, что уж в этот раз не обманут и сядут за стол переговоров, оценив наше похвально примерное поведение. Ну в мы, в свою очередь – устами Марии Захаровой – «готовы к любым контактам в переговорном процессе по Украине».

Проблема в том, что Киев не готов, несмотря на все гарантии. И Запад не готов. Со стороны это все выглядит как такой себе мазохистский сериал с постоянно наступающей на одни и те же грабли по одной и той же схеме и заезженному сценарию Россией в главной роли. Можно, конечно, задаться крамольным вопросом, как назвать людей, которых наперсточники регулярно обманывают, а они рады обманываться вновь и вновь. Но гораздо продуктивнее сменить оптику и задуматься над тем, в чем причина такого жгучего желания обманываться. Почему из происходящего не делается никаких выводов.

Понятно, что такой сухой остаток крайне разочаровывающ для радикальных патриотов и прочих «ястребов» и «псов войны», мысленно подходящих к стенам Киева или Львова, ликвидирующих Украину и ведущих священную войну с украинством. Тем, кто в России отвечает за Realpolitik, все это не нужно. Для них все это – не более чем пропагандистские погремушки, иногда ограниченно полезные – например, для духоподъемного концерта на Красной площади с охлобыстинским «Гойда!» в оконцовке. Но не более того.

В реальности предметный разговор идет о довольно скучных материях, предполагающих сохранение в том или ином виде и Украины, и украинства. Ну а как иначе – если ты с кем-то договариваешься, значит, он точно не исчезнет. А иначе кто будет гарантом соблюдения сделки?

Почему так? А потому что – возвращаясь к началу разговора – основное целеполагание России в этой войне – не как в ней победить, а как из нее выйти, как ее закончить на приемлемых условиях. При полном, абсолютном непонимании теми от кого это зависит того очевидного многим факта, что выйти на приемлемых условиях России из этой войны не дадут. Об этом было заявлено многократно, из самых разных топ-уст и опровержений пока не поступало.

Для Запада ставка в этой войне – безусловная смена режима в России и слом сложившейся за последние четырнадцать лет (после Мюнхенской речи Путина) российской внешней и внутренней политики, недопущение ее дальнейшего развертывания в заданном после 2014 года направлении.

Россия же не хочет воевать и тем более побеждать. Вернее, как – она-то воюет, но на уровне целеполагания – через «не могу» и «не хочу», поскольку нет другого выхода и других механизмов усиления своей переговорной позиции. Это альфа и омега российской политики в отношении Запада.

Когда я это говорю, то имею в виду не ту безусловно искреннюю, пассионарную и патриотическую часть общества, которая грезит в соцсетях взятием Киева и рекрутирует из своих рядов добровольцев на фронт. Я же говорю о государстве, о совокупности корпоративно-чиновничьих и частных интересов группы лиц, за которыми стоят основные активы, капиталы, собственность, власть и влияние в стране.

Положа руку на сердце: только Путин и очень узкая группа людей вокруг него действительно перешли в своих отношениях с Западом все мыслимые рубиконы и красные линии, после которых у них нет пути назад. Но у всех остальных то – я имею в виду основной массив олигархии и бюрократии – этот выход, как и пути к отступлению очень даже есть. И пример одного бывшего севастопольского топ-чиновника, недавно выигравшего в ЕС суд по снятию санкций со своего бизнеса, а в особенности, использованные для этого его защитой аргументы – в этом смысле весьма показательны как образ некоей групповой стратегии выживания.

Сам один Путин не в состоянии воевать с Западом в одиночку, вопреки коллективному интересу элиты в целом. В условиях же постоянной борьбы противоречивых интересов внутри правящего слоя, управленческие сигналы, посылаемые с самого верха управленческой пирамиды также носят противоречивый и половинчатый характер.

А потом мы удивляемся тому, что в каком-то вшивом караоке-баре запрещают петь патриотические песни. Так чего вы хотите от караоке, какой четкости позиции, если большая часть олигархического класса до сих пор отмалчивается или говорит что-то принципиально противоположное официальному курсу государства.

Как видите, разговор этот – лишь формально о зерне.