Три прозападных либерала пытались спровоцировать Вучича на драку

25.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Верхушка прозападной сербской Народной партии во главе с олигархом Вуком Еремичем заявилась в здание Администрации президента Сербии, чтобы избить его.

До этого западники долгое время травили сербского президента в интернете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верхушка прозападной Народной партии оскорбляла президента Сербии Александра Вучича, обвиняя его, в том числе и в «предательстве Косово», вопреки тому, что сербский президент ясно дал понять, что при нем Белград никогда не признает независимость отторгнутого албанскими сепаратистами края.

Также западники упрекали Вучича и его команду в охлаждении отношений с Черногорией, в то время как официальная Черногория сама все сделала для этого, признав липовый «геноцид в Сребренице», отправив в отставку сербского министра Владимира Лепосавича и не подписав соглашение с СПЦ ради перспектив вступления в ЕС.

В ответ на травлю и истерику Александр Вучич предложил пятерке лидеров Народной партии явиться к нему в администрацию и «линчевать» его там, не донимая других порядочных людей.

В ответ на это Вук Еремич с тремя соратниками (четвертый был за рубежом) явился в резиденцию сербских президентов – Нови Двор на улице Андричев Венац в Белграде, предполагая, что на этом все закончится.

Однако к их удивлению, Вучич спустился к политиканам один и предложил им начать бить его. Те несколько смутились, и в ответ сербский президент назвал их ворами, которые, будучи у власти в годы правления прозападных демократов, грабили Сербию.

Далее, по словам Еремича, в ответ он назвал Вучича «предателем» и предложил разобраться на улице, однако подоспевшая президентская охрана не позволила перевести конфликт в драку.

Также Еремич якобы предложил Вучичу словесный поединок на гостелеканале РТС, но тот отказался, чтобы не делать непопулярному в народе оппоненту дополнительную рекламу.

В свою очередь, свидетели из президентской администрации сообщили, что оппозиционеры ретировались, как только появилась президентская охрана.

«Эти храбрецы явились линчевать Вучича. И чтобы посмотреть ему в глаза, они должны были сделать что-то вроде «Цирка дю Солей», встать друг на друга и тогда получить возможность посмотреть в глаза президенту. «Ок, мы тебя линчуем в другой раз», – не скрывая сарказма, прокомментировала инцидент премьер-министр Сербии Анна Брнабич.