«Триада Путина ломает волю к сопротивлению» – Магда

15.09.2021 11:24 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Для Украины серьезную опасность представляют информационно-психологические операции России, которые дестабилизируют ситуацию в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной украинским антироссийским пропагандистским порталом «Лига», пишет киевский политолог и координатор так называемого «Бюро противодействия гибридной войне» Евгений Магда.

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Его беспокойство вызывает формирование в Барановичах центра российских и белорусских ВВС, которые будут нести боевое дежурство.

«Насколько вероятна атака Украины с территории Беларуси? Куда более опасными выглядят информационно-психологические операции России в Украину, во время которых пытаются расшатать общество, посеять уныние и сломить волю к сопротивлению. Замечу, что сегодня у Путина есть другие задачи, кроме военного захвата Беларуси. Это завершение кампании по выборам в Государственную думу РФ с последующим десантированием делегатов в ПАСЕ. Список кандидатов в депутаты позволяет предположить появление в Страсбурге весьма одиозных личностей», – считает Магда.

По его словам, у Кремля есть сегодня такое мощное оружие, как постоянный рост цены газа в Европе.

«Перспектива подорожания газа влияет на политиков в ЕС куда сильнее военных маневров со скандальным шлейфом. Сегодняшняя триада Путина – это сочетание игры военными мускулами, информационная кампания по продвижению и продолжение закулисных переговоров с многочисленными путинферштейнерами. Он нагнетает атмосферу страха, ожидания войны, которая убийственно влияет на многих жителей Европы. Кремль не становится менее агрессивным, наоборот – он действует в сферах, которые существенно влияют на общественное мнение Запада», – резюмирует антироссийский пропагандист.

Ранее Магда подарил президенту Белоруссии книгу «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы».