«Будут сбивать. В Белоруссии НАТО получает ответ» – Хатылев

15.09.2021 08:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Создание единого учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Белоруссии и России на аэродроме в Барановичах — это предупреждение НАТО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск (2007-2009 годы) Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев.

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«Присутствие Российской Федерации в Белоруссии очень выгодно во всех отношениях. Это дает нам возможность быть ближе к объектам НАТО в Западной Европе. В первую очередь к расположенным в Польше, где готовится заступить на боевое дежурство американская система ПРО, где США пытаются разместить танковую дивизию, а так же к Германии и прибалтийским странам, где уже давно хозяйничают натовцы. Это дает нам возможность быстрей реагировать на потенциальные угрозы с их стороны.

Причем такой совместный российско-белорусский учебно-боевой центр в Барановичах – это наш аккуратный и вежливый ответ НАТО. Я бы сказал даже – своеобразный намек тем, кто находится по другую сторону границы: летайте от нее подальше, иначе будем вас сбивать», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

В свою очередь издание поинтересовалось, можно ли этот центр считать российской военной базой.

«Когда ставился вопрос о создании в Белоруссии российской военной базы, Лукашенко категорически отказался от ее размещения. Но при этом он все время говорил: вы нам мало даете военной техники, дайте нам новую! Вот теперь, как я понимаю, нашёлся некий компромисс. Мы обходим стороной вопрос о базе. Просто есть совместный центр, где ведется подготовка военнослужащих и учебно-боевая деятельность. Мы работаем там вместе, вооружаем белорусов нашими самолетами Су-30СМ и комплексами С-400, что необходимо для решения общих боевых задач», – отметил эксперт.

Он также уточнил, что в центре будет вестись боевое дежурство.

«И, естественно, если дело дойдет до нарушения госграницы, то станет возможным и боевое применение. И европейцы это хорошо понимают, что должно на порядок снизить уровень агрессии с их стороны. Мы даем им понять: давайте-ка не испытывать ничьё терпение, ведите себя прилично. Пока они ведут себя не очень прилично: с аэродромов наших бывших прибалтийских республик постоянно взлетают самолеты НАТО и несут боевое дежурство вдоль наших границ», – подчеркнул Хатылев.